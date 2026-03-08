◇プロボクシング日本フェザー級王座決定戦岡本恭佑（HKスポーツ）《10回戦》嶋田淳也（志成）（2026年3月9日東京・後楽園ホール）日本フェザー級王座決定戦の前日計量が8日、都内で行われ、同級1位・岡本恭佑（21＝HKスポーツ）と同級2位・嶋田淳也（28＝志成）はともに57・0キロで一発クリアした。22年全日本新人王の岡本は初の日本タイトル挑戦。地元・福岡県北九州市で試合を行う選択肢もあったというが「日頃から勝