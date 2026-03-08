モデルでタレントのゆうちゃみが８日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演。Ｘ投稿で意図しないバズり方をした写真を紹介し、痛恨すぎる理由を明かした。「恥をかいたこと」をテーマにトークが進む中、ゆうちゃみがＸに投稿した写真での大失態を告白。「ＳＮＳは自分が一番カワイイなと思った写真を投稿するんです。カワイイと思ってＳＮＳ投稿したら、めちゃくちゃいつもよりバズってるなと。イイね数もいつもよ