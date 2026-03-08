実業家の堀江貴文氏が７日のＷＢＣ日本−韓国戦を観戦したことを伝え、夜にＸに「ＷＢＣ日韓戦勝利記念」と記して投稿した。一緒にアップした写真には高級シャンパンが写っておりラベルには「ＤｏｍＰｅｒｉｇｎｏｎＶｉｎｔａｇｅ２０１５」と印字されている。「ドンペリですやん！」「すげえ高そう」「堀江さん、ＷＢＣ関係なくない？ｗ」「１０万くらい？」「日本酒じゃないの？」「ＷＢＣ勝利記念でドンペリ出てく