オリジナルグッズをはじめとした、スター・ウォーズのグッズがそろう期間限定ストア「STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC」が、2026年3月23日（月）から2026年8月16日（日）まで池袋PARCOに期間限定でオープンする。 「STAR WARS SPECIAL STORE by BENELIC」概要店内装は「スター・ウォーズ」の世界観を感じられるデザインを主軸に、公開が待ち遠しい映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』を