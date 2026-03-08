◆オープン戦広島―中日（８日・マツダ）中日の先発・大野雄大投手が４回５安打無失点でマウンドを降りた。佛教大の後輩で広島のドラフト５位・赤木との投げ合いで熟練の投球術を見せた。初回２死から連打で一、三塁を招いたが、無失点。４回にも２死一、二塁から得点を許さなかった。前回登板の２月２１日・阪神戦（北谷）では２回無失点。８年連続の開幕ローテ入りへ順調に調整を続けている。