「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ韓国代表−台湾代表」（８日、東京ドーム）台湾のフェアチャイルドが八回に逆転の２ランをたたき込んだ。東京ドームが熱狂に包まれた。２死二塁で迎えた打席。ダニングが投じた低めの変化球をしっかりと捉えた。逆方向へ飛んだ打球は右翼席へ飛び込み、試合をひっくり返した。４万５８４人が詰めかけた東京ドームはお祭り騒ぎ状態に。敗れれば１次リーグ敗退が決