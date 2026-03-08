69人が死傷した地下鉄日比谷線の脱線衝突事故から3月8日で26年となり、東京メトロの社長らが慰霊碑で犠牲者を追悼しました。この事故は、2000年3月8日、営団地下鉄（現・東京メトロ）日比谷線の下り列車が中目黒駅近くのカーブを走行中、8両目が脱線して対向する電車と衝突したもので、乗客5人が死亡、64人が重軽傷を負いました。8日朝、事故現場を訪れた東京メトロの小坂彰洋社長は、事故が発生した時刻の午前9時1分に慰霊碑に献