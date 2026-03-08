Ｆ１の今季開幕戦オーストラリア・グランプリ（ＧＰ）決勝が８日に開催され、トラブル続発で迷走しているアストンマーティンはフェルナンド・アロンソがリタイア、ランス・ストロールが１５周遅れのダントツ最下位と惨憺たる結果に終わった。Ｆ１開幕戦という晴れの舞台が?テスト走行?と化した。今季から本格復帰したホンダと組むアストンマーティンは、プレシーズンからパワーユニット（ＰＵ）の問題が続発。オーストラリアＧ