日本テレビの黒田みゆアナウンサー（２７）が４月から、情報番組「シューイチ」日曜版（日曜午前７時３０分）でＭＣを務めることが明らかになった。３月８日放送の同番組で発表された。ＳＮＳ上では、黒田アナは現在担当中の「ＤａｙＤａｙ．」（平日午前９時）を卒業する可能性を指摘されている。８日放送の「シューイチ」では黒田アナに対し、ドッキリを実施。黒田アナが同番組スタッフとともにしたランチで隠しカメラを設置