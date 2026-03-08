日本テレビの岩田絵里奈アナウンサー（３０）がＭＣを務める情報番組「シューイチ」８日放送に出演し、今月いっぱいで同局を退社することを正式発表した。岩田アナは「今月末で日本テレビを退社することになりまして、それに伴い、『シューイチ』を卒業することになりました」と報告。タレントでもう一人のＭＣの中山秀征が右腕を目元に当て、「クー」と漏らして泣く振りをして番組卒業を惜しむと、岩田アナは「（泣く振りが