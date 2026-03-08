JRA騎手の横山典弘（58）が8日、中山9Rのマイユニバース（牡4＝武幸、父レイデオロ）で勝利、武豊に次ぐ史上2人目となるJRA通算3000勝を達成した。種牡馬別勝利数を見ると、1位はサンデーサイレンス産駒で133勝と断トツ。G1は98年に阪神3歳牝馬S（スティンガー）、00年に朝日杯3歳S（メジロベイリー）で制している。2位はブライアンズタイム産駒で58勝。以下、フジキセキ産駒（53勝）、キングカメハメハ産駒（51勝）、シンボリ