俳優の北川景子さんが、自身のXを更新。子どもたちのために手作りしたものについて、綴りました。 【写真を見る】【 北川景子 】 「シマエナガが大好きな子どもたちに作りました！」お手製「ぬいぐるみ」披露「朝起きたら遊んでくれるかな〜」母の愛に反響北川景子さんは「シマエナガが大好きな子どもたちに作りました！」と綴ると、写真をアップ。 投稿された画像では、北川景子さんお手製の、シマエナガのぬいぐ