anoが、3月7日よりスタートした自身初のホールツアー『ano Hall Tour 2026 DUAL DINER』の追加公演を9月4日に東京ガーデンシアターにて開催する。 （関連：【映像あり】ano、FC会員限定弾き語りライブ『天国未遂 Vol.1』ティザー） 本情報は、同ツアー初日の神奈川 厚木公演にて発表されたもの。また、あわせて7月に東京、大阪にてオフィシャルファンクラブ『CLUB DENTAL MOUSE』