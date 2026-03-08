大谷は2打数2安打2四球の活躍…3回に同点弾野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）は7日、「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」1次ラウンドC組の韓国戦に「1番・指名打者」で先発出場。3回に2試合連発を放つなど2打数2安打1打点、2四球の活躍だった。打席の活躍はもちろん、振る舞いに韓国メディアも虜になった。大谷は1点ビハインドで迎えた3回1死走者なし、カウント1-1から球目のカーブを完璧に