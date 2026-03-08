元TOKIOの松岡昌宏（49）が8日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。実は密かに愛用している意外なものを明かした。「子供も大きくなり使う頻度は減ったが、今でも赤ちゃん用のおしりふきを（愛用している）」というリスナーからのメッセージに、松岡は「俺、右に同じです」と賛同。「俺は赤ちゃん用のおしりふきではないんだけど、ペット用の、犬用のバケツみたいな」ものを愛用していると明かした。