漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』の興奮を全国へ届けてきたツアーの集大成として、同ツアー最大規模、初のアリーナ公演となる『M-1グランプリ2025 スペシャルツアーファイナル』の開催が決定した。【写真】『M-1グランプリ2025 スペシャルツアーファイナル』に出演たくろう＆ドンデコルテ6月3日にジーライオンアリーナ神戸、6月12日に東京ガーデンシアターで実施。各公演には『M-1グランプリ2025』王者・たくろうをは