◇オープン戦中日―広島（2026年3月8日マツダ）表情ひとつ変えず、大野雄大は2つのピンチを乗り切った。初回2死からモンテロ、佐々木に連打を浴びて一、三塁。坂倉をカウント1―2と追い込み、最後はツーシームで空振り三振に仕留めた。4回も2死から二俣、辰見に続けてヒットを許し、一、二塁のピンチ。ここも「宝刀」ツーシームで、久保を遊ゴロに抑えた。4回を投げて被安打5、無失点。四球を一つも許さず、順調な仕上が