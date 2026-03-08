◇大相撲春場所初日（８日、エディオンアリーナ大阪）新幕下の東５５枚目・岡田（高田川）が西同５５枚目・藪ケ崎（山響）を突き落とし、白星発進した。持ち味の突き押しで押し込んだが、低い姿勢で出てきた相手に押し返された。体勢を崩して劣勢となったが、土俵際で「俵の感覚が足にあったのでつかめた」と踏ん張り、突き落として逆転勝ち。相撲教習所でも何度か稽古をしたことがあったといい、「今まで同期やほぼ同期の（相