コンビ解散から２年…女性芸人が色っぽいワンピース姿をアップした。８日までに自身のインスタグラムを更新し、「愛をこめてつくりました」と書き出す。２０２４年３月末にお笑いコンビ「尼神インター」を解散し、フリーのお笑い芸人に転身した誠子だ。「ＣＨＡＣＯさんとのコラボアクセサリー。大好きなひとや風景、色を想いながら」とつづり、自身が携わったアクセサリーを着用してみせた。「完全受注生産で３月１７日より受