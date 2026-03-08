◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組米国９―１英国（７日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキン・パーク）米国が５回に集中打で５点を挙げるなどし、英国に逆転勝ち。開幕２連勝を飾った。先発スクバル（タイガース）がプレイボール弾を被弾。４回まで封じられていた打線は５回１死からクレメント（ブルージェイズ）が三失で出塁した。クローアームストロング（カブス）が右翼線二塁打で二、三塁とすると、シュワバー（フィリーズ）