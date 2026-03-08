東京消防庁によりますと8日午後2時すぎ、東京・港区のJR浜松町駅前の建物の工事現場で火事があったと通報がありました。詳細はまだわかっていませんが、ケガ人や逃げ遅れた人はいないということです。現在、東京消防庁が消火活動にあたっています。