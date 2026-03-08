日本バスケットボール協会は8日、女子のワールドカップ（W杯）ドイツ大会予選に臨む日本代表メンバー12人を発表し、ガードで20歳の田中（ENEOS）や山本（トヨタ自動車）、センターで36歳の高田（デンソー）や34歳の渡嘉敷（アイシン）が名を連ねた。宮沢（富士通）が主将を務める。トルコ・イスタンブールが会場で、日本は11日にハンガリーとの初戦を迎える。他にオーストラリア、トルコ、カナダ、アルゼンチンと同組。既に出