ダイキン・オーキッド・レディース最終日（8日・沖縄県琉球GC＝6610ヤード、パー72）2日目から首位に立つ年間女王の佐久間朱莉が3バーディー、1ボギーの70で回り、通算16アンダー、272で逃げ切って今季の開幕戦を制した。ツアー通算5勝目で、賞金2160万円を獲得した。1打差の2位は永井花奈。通算11アンダーの3位に小林光希が入り、神谷そらが10アンダーの4位。9アンダーの5位は鈴木愛で、3連覇が懸かっていた岩井千怜は6アンダ