「オープン戦広島−中日」（８日、マツダスタジアム）広島のドラフト５位・赤木晴哉投手（仏教大）が、プロ初先発し２回無安打１四球１奪三振無失点と好投した。初回、先頭のカリステを右邪飛に打ち取ると、岡林を左飛。上林は一ゴロと、わずか６球で３人斬りだ。二回は１死からサノーに四球を与えたものの、最後は村松を空振り三振に打ち取り無失点で終えた。登板後は、「初めて本拠地で投げて、緊張もあったんですけど