“リアル峰不二子ボディー”として活躍中のグラビアアイドルの七川楓（27、旧芸名・山岸楓）が7日、Xを更新。日本サウナ熱波アウフグース協会が主催する「熱波師検定A」に合格したことを報告した。熱波師とは、サウナ室内でタオルなどを仰ぎ、蒸気を撹拌させる役割のこと。「熱波師検定」では、座学と実技の両面から、サウナにまつわる知識と技術を習得できるとしている。七川は、「本日熱波師検定A合格しました！」とXで発表。「