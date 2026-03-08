ザ・ドリフターズの高木ブー（93）が8日、インスタグラムを更新。同日、93歳の誕生日を迎えたことを報告した。高木は「本日93歳になっちゃいました。今日は家族でお祝いします。大阪にいる加トちゃん＆綾菜ちゃんからもプレゼントを頂きました」と誕生日を報告。そして「この写真はマネージャーがお祝いに作ってくれました」と、誕生日を記念した写真を投稿した。続けて「93歳、100歳目指して頑張ります。今年もライブやりますから