野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は7日（日本時間8日）、1次ラウンド・プールDのベネズエラがイスラエルに11－3で快勝。メジャーで3年連続首位打者の実績を持つルイス・アラエス内野手（ジャイアンツ）が、2本塁打含む4安打5打点と大暴れ。シーズン中には見せないアーチ量産で、打線を後押しした。 ■前回大会も1試合2本塁打を記録 プー