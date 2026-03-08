◇女子ゴルフツアーダイキン・オーキッド・レディース最終日（2026年3月7日沖縄県琉球GC＝6610ヤード、パー72）単独首位で出た昨季年間女王の佐久間朱莉（22＝大東建託）が今季初勝利、昨年10月のマスターズGCレディース以来のツアー通算5勝目を挙げた。3バーディー、1ボギーの70で回り、通算16アンダーで逃げ切った。88年ツアー制度施行後、前年女王による開幕戦制覇は01年、03年の不動裕理以来で23年ぶりツアー史上2