防衛省によると、イラン情勢悪化に伴う邦人輸送に備えるため、航空自衛隊の輸送機が日本時間の8日午後1時40分ごろ、インド洋の島国モルディブに到着した。現地で待機する。同日未明に愛知県の小牧基地を出発していた。