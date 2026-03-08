俳優の椎名桔平（61）が7日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。かつて付き人を務めていた実力派俳優との思い出を明かした。椎名は人生で最高においしいと思った食べ物として、京都・先斗町にある料理店の水菜とお揚げ煮を挙げた。「これは最初寺田農（みのり）さんに連れていっていただいて」と24年に他界した名優の名を明かし、「というのは現場との送り迎えとか、現場中のお手伝いとか」「2