◆オープン戦阪神―巨人（８日・甲子園）「３番・遊撃」で先発出場している巨人・泉口友汰内野手が逆転の２点中前適時打を放った。０―１で迎えた５回１死満塁。阪神２番手点木下の初球外角１５１キロ直球をはじき返し、しぶとく二遊間を破った。オープン戦出場５試合で５打点目を挙げ、この時点で１２球団トップタイに浮上した。１２打数６安打で打率５割と勢いが止まらない。ＳＮＳ上では「さすがとしか言いようがない」