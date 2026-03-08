中山１１Ｒ・報知杯弥生賞・Ｇ２・馬トク激走馬＝タイダルロック前走の京成杯４着からの巻き返しを狙うモーリス産駒。昨年の日本ダービー馬クロワデュノールを出した活気ある牝系の出身で、馬格、走りにスケール感があふれる。２月１７日に外厩・ノーザンファーム天栄から美浦に帰厩し、Ｗコース、坂路で時計５本。直前のＷコースでもメリハリの利いた走りで馬なりのままパートナーに半馬身先着した。武井亮調教師は「（三浦騎