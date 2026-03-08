◆春季教育リーグ巨人―楽天（８日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の竹下徠空（らいあ）内野手が、２軍楽天戦で先制本塁打を放った。両軍無得点の５回２死、相手先発・瀧中の１２９キロ変化球を捉え、打球は左中間席の奥深くに届いた。詰めかけたファンは大きな一発にこの日一番の盛り上がりを見せた。竹下は長打が魅力の育成２年目の１９歳。キャンプは３軍で過ごして、７日から２軍に合流していた。