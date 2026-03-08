「ホリエモン」こと実業家の堀江貴文氏がオーナー（名義はＳＮＳグループ株式会社）であるイッテラッシャイ（牡３歳、美浦・斎藤誠厩舎、父ミスチヴィアスアレックス）が招待を受諾しているＵＡＥダービー・Ｇ２（３月２８日、メイダン競馬場・ダート１９００メートル）への参戦を見送ることが分かった。斎藤調教師は現在の中東情勢を鑑みて「（行くのは）やめます。馬も人も危険にさらすことはできないので」と説明した。今