◇大相撲春場所初日（８日、エディオンアリーナ大阪）幕下・竜翔（追手風）が幕下・花の富士（伊勢ケ浜）をうっちゃり、白星発進した。土俵際でうっちゃられたが、耐えて逆にうっちゃり。熱戦を制したが「なんともいえないですね」と神妙な表情だった。実は、花の富士は同じ熊本出身で幼少の頃から付き合いがある。「うっちゃりは花の富士さんに小さいときに教えてもらった。大相撲の舞台で取っているのが不思議な感じ」と振り