◆オープン戦阪神―巨人（８日・甲子園）巨人のリチャード内野手が「８番・一塁」で先発出場し、オープン戦１１打席目で初安打を放った。「８番・一塁」で先発出場している。５回先頭で迎えた第２打席だ。阪神２番手・木下が３球目に投じた内角低め１５７キロ直球に詰まりながらも、力で中前に運んだ。キャンプ中の実戦はなかなかな快音が響かず「シーズンに向けて使いたいって思わせられるような。内容にこだわっていきたい