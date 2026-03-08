スピラ・スピカが、TVアニメ『黒猫と魔女の教室』エンディングテーマである「ちゅーんあっぷ☆」を4月17日(金)0時より配信リリースすることを発表した。あわせて新アーティスト写真も公開されている。『黒猫と魔女の教室』は『マガジンポケット(講談社)』にて2022年3月16日より連載中の作品。魔法が使えない「魔女見習い」スピカ・ヴァルゴと、人語を駆使し魔法を使う謎の黒猫が繰り広げる魔法学園ファンタジーで、原作は現在13巻