◆オープン戦広島―中日（８日・マツダスタジアム）広島・常広羽也斗投手が３回からリリーフ登板し２回２安打１失点だった。この日１軍に合流したばかりの２３年ドラフト１位右腕。３回１死から辻本に左翼線三塁打を浴び、続くカリステの中犠飛で先制点を与えた。４回は１死から細川に内野安打を許したが、後続を封じた。春季キャンプは２軍スタート。中継ぎ登板を重ね、巡ってきたチャンスだった。