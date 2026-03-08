◆オープン戦日本ハム―ロッテ（８日・エスコン）日本ハムが１点を追う２回、バント攻勢で一気に３点を奪い逆転に成功した。郡司、野村の連打で無死一、三塁とすると、ベンチから次々と新庄監督の指示が飛んだ。続く水野はスクイズ。一塁方向へ転がすと、投手・西野が捕球したが一塁ベースカバーが間に合わずオールセーフ。同点に追いつきなおも無死一、二塁とした。続く奈良間の送りバントは、投手と三塁がお見合いするよ