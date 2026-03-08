俳優のエリック・デインさんが完成させた回顧録が、死後に出版されることが明らかになった。エリックさんは2月19日に53歳で死去。亡くなる直前まで執筆していた原稿は「My Book of Days: A Memoir in Moments」として11月3日に刊行される。 【写真】残す娘たちへの思いビリー＆ジョージアに挟まれて見せたパパの顔 ドラマ「グレイズ・アナトミー」や「ユーフォリア／EUPHORIA」で知られるエリック