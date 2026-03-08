◇オープン戦阪神―巨人（2026年3月8日甲子園）阪神・岡田彰布オーナー付顧問（68）が毎日放送の巨人戦中継でゲストを務め、阪神のドラフト1位・立石正広内野手（22＝創価大）について「自主トレのケガということは自分の不注意ですよ」と持論を展開した。立石は1月の新人合同自主トレ中に右脚肉離れで、本隊を離れていた。「自分の不注意なんよ。高卒なら違うけど、大学でドラ1なんやから、ケガしながらでもやらないと