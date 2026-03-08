歌手でタレントのアグネス・チャン（70）が8日、自身のSNSを更新。母校の米スタンフォード大学を訪れたことを報告し、母校への思いをつづった。【写真】母校・スタンフォード大学を訪れ、懐かしむアグネス・チャンアグネスは「スタンフォード大学のキャンパスに来ました」とつづり、キャンパス内での写真を複数枚アップ。「いつ観ても素敵な母校。懐かしいね」と、建物バックの自撮りショットや、校舎内を披露した。同大学は