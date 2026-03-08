埼玉県警蕨署は８日、同県戸田市、無職の男（５７）を死体遺棄容疑で逮捕した。発表によると、容疑者は７日までの間、自宅に男性２人の遺体を放置し、遺棄した疑い。「遺棄したことは間違いない」と容疑を認めている。容疑者は父親（８９）と伯父（９４）の３人暮らし。同日、父親の親族から「長年会っていない人がいる。心配なので確認してほしい」と相談を受けた署員が容疑者宅を訪ねたところ、１階の和室２部屋からそれぞ