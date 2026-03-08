AIが無人機撃墜までの行動を支援ブラジルの航空機メーカーであるエンブラエルは2026年3月4日、軽攻撃機A-29「スーパーツカノ」に、AIを活用した最先端の対無人航空システム（C-UAS）能力を新たに導入すると発表しました。【画像】射撃補助で一挙に撃墜！ これが、対無人機システムのイメージです対無人航空システムを提供するのは、アメリカのヴァルキリー・エアロで、高度な戦術判断が可能なAIにより、スーパーツカノの無人機