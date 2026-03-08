JR九州は、「ななつ星in九州」の特別展示イベントを3月27日と28日に開催する。「ななつ星in九州」の各客室に設置している十四代酒井田柿右衛門制作の洗面鉢の1つを展示する。客室ごとに絵柄が異なる一点物で、列車以外で公開するのは初めてとなる。イベント限定アイテムと公式グッズの一部を販売する。場所は東京・銀座の銀座蔦屋書店（GINZA SIX6階）、開催時間は3月27日が正午から午後9時まで、28日が午前10時半から午後7時まで