全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、静岡・熱海のレストラン『レストランスコット』です。味わいも風情もエレガントな老舗レストラン終戦の翌年に開業した『スコット』も多くの文豪＆文化人が訪れた店。1週間かけて作られるデミグラスソースで彩られたビーフシチューの深い味わいも、カニクリームコロッケのなめらかな口当たりも、店内の風情も全てがエレガント。ここでの食事