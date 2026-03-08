オーストラリア１部でプレーする元スペイン代表のレフティが、圧巻の一撃を叩き込んだ。フアン・マタが所属するメルボルン・ビクトリーは現地３月７日、シドニーFCと対戦し、２−２で引き分けた。この試合で先発したマタが、見事な直接FK弾を決めて観客を沸かせた。スコアレスで迎えた34分、ペナルティエリア手前でFKを獲得。キッカーを務めたマタが左足を振り抜くと、ボールは壁の上を越えて鋭く落ちる軌道を描き、右ポスト