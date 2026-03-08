実業家の“ホリエモン”こと堀江貴文氏（53）が所有（馬主名義はSNSグループ）するイッテラッシャイ（牡3＝斎藤誠）が、UAEダービーへの出走を見送ることが分かった。8日、中山競馬場で斎藤誠師が明かした。トレーナーは「人も馬も危険にさらすわけにはいかないので」と理由を説明。今後は伏竜S（28日、中山）からケンタッキーダービー（5月2日、米チャーチルダウンズ）を目指す。