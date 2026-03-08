◇高校野球練習試合大阪桐蔭7―6関西学院（2026年3月8日関学大G）今春選抜に出場する大阪桐蔭は8日、関西学院（兵庫）との練習試合に臨み、1試合目は7―6の逆転勝利で順調な調整を見せた。「4番・右翼」の谷渕瑛仁（3年）が3安打を放つなど、打線が計14安打7得点と活発。各打者が順調な仕上がりを見せた。同校OBの西武・中村剛の長男である勇斗（2年）は「5番・三塁」で先発出場し、5回2死一、二塁で左越えの2点二塁打