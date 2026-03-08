◇オープン戦阪神―巨人（2026年3月8日甲子園）巨人の先発・田中将大投手は先発して3回1安打無失点と好投した。甲子園では昨年3月9日のオープン戦以来の登板となり「結果として打者を抑えられてるってことはいいかなって思います」と振り返った。試合前のスタメン発表で名前がコールされると、甲子園の虎党からも大きな拍手が送られ「ありがたいですね、うれしいですね」と頬を緩めた。巨人のチームメートでは大勢が侍